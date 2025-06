Homem é assassinado a facadas em Icoaraci

Na tarde deste domingo (29), um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas , na Rua Dois de Dezembro, no bairro do Paracuri, em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com informações de moradores, a vítima foi atacada em via pública e chegou a receber ajuda de populares, que tentaram prestar socorro imediato.

Até o momento, a população não informou o que ocasionou o assassinato. Se foi assalto, briga ou acerto de contas. O local onde a vítima foi assassinada é rodeado por residências. A população ainda tentou socorrer a vítima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.



A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Icoaraci, que deve buscar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para tentar identificar o autor e a motivação do crime.