Carro de passeio perde controle na BR-010 e vítimas são levadas a hospítal 

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo (29), na rodovia BR-010, nas proximidades do município de Ipixuna do Pará, nordeste do estado.



De acordo com informações do perfil BO Paragominas, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), estiveram no local prestando apoio e informaram que um automóvel que transportava uma família capotou após um dos pneus traseiros estourar, o que teria provocado a perda de controle do veículo.



No carro, estavam adultos e crianças. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao hospital municipal de Ipixuna do Pará.



Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de óbitos. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas.

