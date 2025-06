Pneu estoura e carro capota com família na Rodovia Belém-Brasília neste domingo (29)

Uma família com pai, mãe e filhos sobreviveu a um grave acidente de trânsito registrado, no início da tarde deste domingo (29), na rodovia BR-010, nas proximidades do município de Ipixuna do Pará, região nordeste do Pará. A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a ocorrência e informou que o carro, em que viajava a família, capotou após um dos pneus traseiros estourar, o que teria provocado a perda de controle do veículo.

No carro, estavam o casal e duas crianças. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao hospital municipal de Ipixuna do Pará.

O acidente teve grande repercussão nas redes sociais de Ipixuna do Pará e também de Paragominas, com páginas no Instagram, repercutindo a notícia. No Instagram, familiares do casal, cujo nome não foi revelado pelos órgãos que atenderam a ocorrência, se manifestaram sobre o acidente, assegurando que todos estão bem, e que só houve danos materiais.

O jovem Gabriel Paiva escreveu um post no Instagram da página ‘Boletim de Ocorrência – Paragominas’, em que atesta o bom estado de saúde de seus familiares. “Foi minha mãe, meu padrasto e filhos. Estão todos bem, sem riscos. Somente perdas materiais”, disse Gabriel.

Suelly Paiva, tia de Gabriel, também disse que a família passa bem. “Obrigada, Senhor, pelo livramento da minha irmã, esposo e filhos”, escreveu ela. Outros internautas também comentaram sobre o acidente. Diana Almeida contou que viu a cena do acidente na estrada: “Nós passamos, a polícia e o Samu já estavam lá. Graças a Deus não aconteceu o pior”, escreveu também na página do Instagram.

A BR-010, também conhecida como Rodovia Belém-Brasília, é uma importante rodovia federal radial que liga a cidade de Brasília (DF) à capital paraense, Belém. Ela atravessa os estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, e possui uma extensão de aproximadamente 1.959,6 quilômetros.