Acidente envolvendo motociclista é registrado na tarde deste sábado na BR-316, em Ananindeua

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado por volta das 18h30 na tarde deste sábado (28), na rodovia BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. O caso ocorreu à altura do km 5, nas proximidades de um posto de gasolina. Um homem, que supostamente seria o condutor da moto, ficou ferido.

Demais informações sobre as circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os atendimentos de primeiros socorros e resgate da vítima, de acordo com informações de testemunhas que passavam pelo local.

A redação integrada do Grupo Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.