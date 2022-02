Eduardo Ramos x vereador de Ananindeua: motel rebate BO e nega invasão de quarto

O Motel Privilege, localizado na rodovia Mário Covas, teria sido o local onde as supostas ameaças e agressões ocorreram. O ex-jogador do Remo Eduardo Ramos teria denunciado que sofreu ameaças do vereador de Ananindeua, Diego Alves, após o político ter invadido o quarto de motel em que estava, flagrando uma suposta traição da esposa com Eduardo. Em seguida, o parlamentar teria agredido a mulher, cuja identidade será preservada pela reportagem de O Liberal. A gerência do espaço negou conhecimento dos fatos.

“Não sabemos se houve briga ou agressão, pois não temos acesso ao que acontece dentro dos apartamentos. Mas podemos afirmar que não houve invasão, pois ninguém entra nos quartos após os clientes entrarem”, contou a gerente de plantão na tarde desta sexta-feira (18).

Motel onde ocorreu confusão entre Eduardo Ramos e a esposa de um vereador de Ananindeua (Divulgação)

A direção informou também que no dia e hora do suposto crime, a recepção não foi comunicada da ocorrência. Porém, a empresa já prestou depoimentos à Polícia Civil. “Não fomos avisados de nada. Já prestamos depoimento à delegada, não temos nem mais as imagens desse dia, pois nosso HD apaga em 10 dias”, finalizou.