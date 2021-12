Ídolo do Remo, meia Eduardo Ramos é condecorado Cidadão de Ananindeua

O meia e ídolo do Remo, Eduardo Ramos, recebeu na noite desta quarta-feira (15) o título de "Cidadão de Ananindeua", concedido pela Câmara Municipal da cidade da Região Metropolitana de Belém. A equipe de O Liberal esteve presente no evento e conversou com ER10, que falou sobre o significado do município para ele:

"Eu me sinto muito feliz, é um motivo de muita alegria. Nunca escondi de ninguém o amor que tenho não só por Belém, mas pelo Pará. Tenho a oportunidade de, já há alguns meses, estar residindo em Ananindeua, com um estabelecimento que a gente vem contribuindo de alguma forma. Temos 106 funcionários, todos são de Ananindeua. As nossas ideias e projetos não param por aí", disse Eduardo Ramos.

A homenagem foi proposta pelo vereador Diego Francisco Andrade Alves (PSDB), vice-presidente da CMA. O parlamentar justifica que a indicação foi por reconhecimento à sua atuação no futebol paraense e aos relevantes serviços prestados do jogador no município.

“Ele foi um atleta de expressão, jogou nos maiores clubes do nosso Estado, trouxe muitos títulos tanto para o Remo, quanto para o Paysandu. Com sua atuação no futebol, inspira muitas crianças a se envolverem com o esporte. Mas além disso, ele também é um empresário de expressão, dono de uma casa noturna em Ananindeua onde emprega mais de 150 famílias”, explica Diego.

Para o vereador, Eduardo Ramos tem contribuído positivamente na economia da cidade. “Mesmo durante uma pandemia, ele está trazendo emprego e renda para o município. Em seu empreendimento, as pessoas consomem e fazem o dinheiro girar na cidade com o pagamento de impostos. Então, esse trabalho empresarial do jogador tem sido muito importante, principalmente nesse momento de crise”, finaliza o parlamentar.

Eduardo defendeu as cores do Remo por seis temporadas. Com a camisa azulina, o meia disputou 149 jogos e 37 gols, sendo o maior artilheiro do clube no século. Além disso, o jogador conquistou dois campeonatos paraenses e dois acessos pelo Leão Azul.