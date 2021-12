Após anunciar saída do UFC, paraense Michel Trator vira Cidadão de Ananindeua

O lutador paraense, Michel dos Prazeres, mais conhecido como Michel Trator, de 40 anos, recebeu o título de “Cidadão de Ananindeua”, em sessão especial na Câmara Municipal da cidade, realizada na noite desta quarta-feira (15). A homenagem foi proposta pelo vereador Osmar Nascimento (MDB), aprovada pelos demais parlamentares da Casa Legislativa.

“Aos 10 anos começou a treinar jiu-jitsu e boxe, foi campeão na região Norte Nordeste, tendo títulos do mundial e pan-americano. Passou no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, e hoje, através de projetos sociais, vem oferecendo gratuitamente aulas de artes marciais em Ananindeua, estimulando crianças e adolescentes no seu desenvolvimento”, anunciou o cerimonial do evento.

Para Michel, é uma honra ter sua carreira e trabalho social reconhecido pela Plenária. “Estou muito feliz com esse título e desejo continuar mostrando às crianças da cidade que é possível viver ser alguém através do esporte. Pra mim, essa homenagem é mais uma conquista em minha carreira”, conta emocionado.

“Minha história com Ananindeua já vem de muito tempo. Tenho um projeto social nessa cidade, o Pequeno Tratorzinho, e ali mudamos a vida de muitas crianças que precisam de um incentivo no esporte, tendo seus talentos lapidados. Um dia, fui eu quem precisou e hoje, sou um homem de bem, com uma carreira no esporte e na Polícia Militar. Por isso, gostaria que outras crianças tivessem a mesma oportunidade”, finaliza agradecido.

Para Osmar, a trajetória do atleta faz com que ele seja digno do título. “Michel é um exemplo de superação. Veio de uma família muito humilde e hoje, por meio das artes marciais, conseguiu ocupar o topo do mundo. Ele é o quinto melhor da sua categoria no UFC, mas sem perder a humildade. Isso é admirável, e por isso, merecida homenagem”, justifica.