Após mais de oito anos, Michel Trator não é mais atleta do UFC, diz site

O paraense Michel Trator não é mais lutador do UFC, segundo o site norte-americano MMAFighting.com. De acordo com a publicação, o lutador pediu para deixar a organização para se concentrar em projetos pessoais. Trator fazia parte do Ultimate desde 2013.

“Vou focar no negócio que tenho em Belém e, quem sabe, talvez eu volte a lutar no futuro. Vou focar no jiu-jitsu e relaxar”, disse o lutador para o site “MMAFighting”.

Trator chegou no UFC invicto, com 16 vitórias. Perdeu na estreia, mas depois conseguiu se recuperar e venceu 10 de 11 lutas. No entanto, o paraense perdeu dois combates seguidos recentemente, para Ismail Naurdiev e Shavkat Rakhmonov.. Aos 40 anos, o lutador tem um cartel de 26 triunfos e apenas quatro derrotas.