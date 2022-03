Caso Eduardo Ramos: em meio à crise, jogador deixa Belém

A crise viajou mais uma vez, como se diz no meio político. Em meio a acusações de traição, briga em motel, ameaça de morte e agressão física, o polêmico ex-jogador do Remo, Eduardo Ramos, mudou-se para Manaus, capital do Amazonas. Na segunda-feira (28), o atleta foi apresentado como o novo reforço do Amazonas F.C, um time sem expressão no futebol local e que vai disputar a Série D do Brasileirão.

Agora, ao invés de prestar depoimento na Delegacia da Mulher, em Ananindeua, o meia de 35 anos vai voltar a jogar depois de quatro meses parado, apenas se envolvendo em polêmicas e abrindo empreendimentos na Região Metropolitana.

VEJA MAIS

Com a mudança do jogador, a operação “abafa o caso” tomou maior força, somado ao fato do vereador Diego Alves, que antes era bem atuante na Câmara Municipal, passou a faltar sem justificativa na sessão e sumir das redes sociais. O recesso do Carnaval, aliás, ajudou a evitar o tema, nos corredores e no plenário.

Quem também está desaparecida é a modelo e influencer digital Izabelle Pereira. A mulher que teria sido agredida pelo marido, Diego Alves, após ser flagrada no motel com Eduardo, apagou sua conta do Instagram e não foi prestar depoimento na Deam, alegando que está viajando.

Vereador Diego Alves, que antes era bem atuante na Câmara Municipal, passou a faltar sem justificativa na sessão e deixou de atualizar suas redes sociais (Arquivo pessoal)

Já se passaram 15 dias desde que o Boletim de Ocorrência registrado pelo ex-jogador do Remo contra o vereador de Ananindeua, Diego Alves (PSDB) veio a público. Na Seccional da Cidade, o ídolo do Leão denunciou o parlamentar por ameaças e agressão contra mulher.

Até esta sexta-feira (4), o caso segue sem solução.

Entenda o caso Eduardo Ramos

Por volta das 3h da madrugada do dia 3 deste mês, o ex-craque de futebol do Leão e do Papão Eduardo Ramos fez um B.O na Seccional da Cidade Nova denunciando sofrer ameaças do vereador de Ananindeua, Diego Alves.

Quinze dias depois, em 18 deste mês, Eduardo retirou a queixa contra o vereador, mas as delegadas da Deam entenderam que, independente do fim do BO de Eduardo, a Delegacia deveria apurar o que ocorreu a Izabelle Pereira, que teria sido espancada pelo vereador.

A modelo e estudante de Medicina Veterinária Izabelle Pereira, que supostamente foi agredida pelo marido, o vereador de Ananindeua Diego Alves, após ser flagrada com o jogador Eduardo Ramos (Reprodução / Instagram de Izabelle Pereira)

Crime contra a mulher

A delegada titular da Deam, Andreyza Teixeira, já deixou claro que são situações diversas. “No crime de ameaça é possível não representar mais. No crime denunciado que a mulher teria sofrido, a ação penal pública é incondicionada. Iremos apurar a denúncia sobre o crime contra a mulher, as supostas ameaças e agressões”. O mesmo entendimento é compartilhado pela delegada Emanuela.

O Ministério Público do Estado, que costuma ser bastante atuante em casos de violência contra a mulher - como deve ser, diga-se - não se manifestou sobre o caso.