Operação Férias Escolares: mais de 300 agentes da PRF reforçarão a segurança nas estradas do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quarta-feira (2), a Operação Férias Escolares 2025 nas rodovias e estradas federais do Pará. A ação, que segue até o dia 1º de agosto, tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e as orientações de trânsito. As fiscalizações serão concentradas nos locais e períodos de maior movimento de veículos, onde há registro frequente de sinistros e crimes.

Ao longo de toda a operação, a PRF atuará para combater acidentes nas rodovias. A maioria dos sinistros registrados está associada a infrações graves, como excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A operação também incluirá ações educativas para conscientizar motoristas sobre comportamentos seguros no trânsito. O foco será nos comportamentos que mais causam acidentes ou agravam suas consequências.

Para a Operação Férias Escolares 2025, cerca de 350 policiais serão escalados em regime de revezamento durante todo o período da ação. A atenção será especialmente voltada para a BR-316, importante rodovia federal que conecta a capital do Pará ao interior do estado, além de outros trechos críticos identificados.

Aumento de acidentes

Segundo a PRF, durante o período de férias escolares, é comum um aumento significativo no tráfego das rodovias federais do estado, impulsionado pelo deslocamento de famílias e turistas — o que eleva consideravelmente o risco de sinistros. Em julho do ano passado, a PRF no Pará contabilizou 110 acidentes, dos quais 53 foram classificados como graves, e 37 pessoas morreram.

Orientações para uma viagem segura

Respeite os limites de velocidade, mantenha distância segura dos outros veículos, faça ultrapassagens apenas quando for seguro e mantenha a atenção no trânsito.

Antes de viajar, faça uma revisão preventiva do veículo. Verifique pneus, sistema de iluminação, equipamentos obrigatórios e níveis de óleo.

Planeje a viagem evitando horários de maior movimento. Dirigir cansado aumenta o risco de erros. Faça pausas para descanso ou alterne o motorista a cada três ou quatro horas.

Fonte: PRF