Belém e distritos terão reforço de 250 guardas na Operação Verão 2025

A Guarda Municipal de Belém (GMB) contará com um reforço de 250 agentes para atuar nas ações de segurança pública durante a Operação Verão 2025, que terá início neste sábado (28) na capital e nos distritos. O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e contará ainda com o apoio de 12 viaturas, 22 motocicletas e uma lancha.

Segundo a Segbel, as equipes realizarão ações ostensivas e preventivas, com foco no combate à criminalidade no centro da cidade e nos principais pontos turísticos de Mosqueiro e Outeiro.

Trânsito e Mobilidade

A Diretoria de Trânsito da Segbel atuará com 22 agentes distribuídos em 11 viaturas, além de dois caminhões-guincho. As fiscalizações ocorrerão dentro das operações do programa Belém em Ordem, com foco na prevenção de acidentes, combate a infrações e conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres. Atividades educativas também serão promovidas ao longo do período.

Fiscalização de Ordem Pública

As equipes de Ordem Pública intensificarão a fiscalização em estabelecimentos comerciais e atuarão contra ocupações irregulares em calçadas e vias públicas, garantindo acessibilidade e mobilidade urbana. Faixas, placas e banners instalados em locais não autorizados serão removidos.

Monitoramento de Áreas de Risco

A Defesa Civil municipal acompanhará áreas de risco e emitirá alertas sempre que necessário. Nas praias com maior fluxo de visitantes, equipes de voluntários atuarão com ações educativas para reforçar a segurança e orientar a população.