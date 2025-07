Mais de duas mil infrações foram registradas nas rodovias estaduais no último fim de semana

Entre a sexta-feira (29) e o domingo (1º), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) registrou 2.219 infrações nas rodovias do Pará. Os dados fazem parte das ações da Operação Verão. Apesar do número expressivo de ocorrências, não houve registro de sinistros com morte nos 33 municípios onde o Detran está atuando neste mês de julho.

Conforme o levantamento parcial da Coordenadoria de Fiscalização do Departamento, a maioria das autuações teve como causa o excesso de velocidade e o licenciamento anual em atraso dos veículos. Neste último caso, foram registradas 735 ocorrências nas rodovias estaduais, especialmente nas PAs com acesso ao distrito de Mosqueiro, Bragança, Salinópolis e Alça Viária. Pelo menos 25 veículos foram removidos ao parque de retenção do órgão.

O hábito de dirigir sob a influência de bebida alcoólica também foi uma infração recorrente no primeiro fim de semana da operação. De sexta a domingo, sete pessoas foram autuadas por dirigirem alcoolizadas e 12 se recusaram a realizar o teste do etilômetro. Outros seis condutores foram presos por crime de alcoolemia, sendo quatro deles em Salinópolis.

Licenciamento

Outro alerta do Detran é que conduzir veículo com o licenciamento em atraso é uma infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa é de R$ 293,47, e o veículo é apreendido e removido pelo órgão. Além disso, o condutor recebe sete pontos na Carteira de Habilitação.

No site do Detran, os proprietários podem consultar o calendário anual e verificar o final da placa do veículo, bem como a data em que o licenciamento vencerá. O Detran alerta que o condutor não deve viajar antes de conferir a situação do documento do carro ou motocicleta e recomenda que se regularize a tempo de pegar a estrada. Informa também que, durante a operação, haverá pontos de regularização nos postos de serviço da fiscalização.

Operação Verão

A Operação Verão conta com mais de 300 agentes do Detran nos municípios onde o Departamento já atua com equipe fixa e também com agentes em escala de reforço nos destinos mais procurados pelos veranistas. O objetivo é garantir fluidez e segurança no trânsito.

“O verão está só começando. É importante que condutores e passageiros observem as normas de trânsito e dirijam com prudência, para que seja um mês de diversão sem risco à vida de quem está nas estradas”, observa o coordenador de fiscalização, Ivan Feitosa.