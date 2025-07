Operação da Polícia Civil do Pará contra o tráfico de drogas e o Comando Vermelho prende 16 pessoas

A Polícia Civil do Pará prendeu 16 pessoas nesta quarta-feira (2/7), durante a operação “Orthanc”. A ação teve objetivo de desarticular uma organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho e combater o tráfico de drogas na região. A ação ocorreu em Tucuruí, no sudeste paraense, Concórdia do Pará, nordeste do estado, e Itumbiara, em Goiás, onde um dos alvos foi localizado e preso com apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

No trabalho policial, a PC cumpriu 21 mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judicias, três dos suspeitos também foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pela Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), das equipes das cidades que compõem a 9ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), além de unidades de Tomé-Açu, Concórdia do Pará, da 10ª RISP (Carajás) e da PMGO.

Durante as diligências, os policiais apreenderam drogas do tipo maconha e oxi, apetrechos utilizados para o tráfico, cinco veículos (quatro motos e um carro) e diversos aparelhos celulares, que subsidiarão as investigações em andamento.

Segundo o delegado Erivaldo Campelo, responsável pela operação, os alvos integram uma estrutura criminosa com atuação consolidada na região. “Essa operação foi fruto de uma investigação minuciosa que identificou membros da facção Comando Vermelho atuando diretamente no tráfico de drogas em Tucuruí. Muitos dos presos ocupavam posições estratégicas na organização. A operação de hoje é um passo importante para enfraquecer a atuação dessa facção na região”, destacou.

Para o delegado-geral adjunto da PC, Temmer Khayat, a operação representa o comprometimento da instituição com a segurança pública e o combate às facções criminosas no estado. “A Operação Orthanc reafirma nosso compromisso em agir com firmeza contra o crime organizado. A integração entre unidades da Polícia Civil e o apoio de outros estados mostra que estamos unidos no combate às facções que ameaçam a paz das nossas comunidades”, ressaltou Temmer.

A PCPA seguirá com as investigações para aprofundar o mapeamento da atuação da facção criminosa na região, buscando identificar outros envolvidos e fortalecer as ações de repressão qualificada ao tráfico de drogas. Os presos passaram pelos procedimentos necessários e estão à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para a perícia.