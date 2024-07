Justiça proíbe 'paredões' sonoros em Salinas a partir desta sexta-feira; confira

O trânsito e a permanência dos equipamentos sonoros utilizados nos conhecidos "paredões" das festas em Salinas estão proibidos a partir desta sexta-feira (26). Não é permitido transitar ou permanecer com esses equipamentos a menos de mil metros da entrada das praias do Atalaia e Farol Velho. A decisão veio de uma liminar do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), expedida no início da tarde desta sexta pela comarca de Salinópolis. A área conhecida como "ponta da Sofia" também está entre os locais abrangidos pela determinação. Quem descumprir a decisão está sujeito a multa diária de R$ 50 mil.

A decisão é válida para o restante do mês de julho e foi tomada após uma ação, de autoria de um grupo de empresários da área, que denunciaram grupos responsáveis pela realização de eventos clandestinos nas praias. Entre os responsabilizados, a liminar cita Lucas Magalhães de Souza, que atualmente é réu no caso envolvendo a morte da estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo.

A liminar determina a intimação imediata dos órgãos de segurança e fiscalização para cumprimento da medida, sendo eles o Estado do Pará, o município de Salinópolis, o Departamento de Trânsito (Detran), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade(Semas, a superintendência da Polícia Civil (PCPA), o comando geral da Polícia Militar (PMPA), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).