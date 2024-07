justiça concede liberdade para pm acusado de matar torcedor do remo

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou a soltura do policial militar da reserva Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista na quinta-feira (25/7). Ele é apontado pela polícia como o responsável pela morte de Paulo Alexandre Silva Dias, de 30 anos, torcedor do Remo atingido por um tiro no pescoço. O caso aconteceu no dia 7 de abril deste ano, após uma partida entre Remo e Paysandu, no estacionamento do Mangueirão.

Marcelo Amaral, advogado criminalista que assumiu recentemente a defesa de Evangelista, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram explicando a decisão do juiz de direito Cláudio Hernandes Silva Lima, da 3ª Vara do Tribunal do Júri, em soltar o PM. Amaral conta que foi possível identificar “incompatibilidades”, a exemplo dos laudos de comparação microbalístico e também de local de crime.

“Apresentamos essas inconsistências e quesitos a serem esclarecidos pelos peritos, bem com reiteramos o pedido de substituição de prisão, somado ao fato de réu se apresentou espontaneamente para ser preso, apresentou as duas armas que tinha registrado em seu nome, deu declarações verídicas sobre o que aconteceu e, de certa forma, tem contribuído com o bom andamento da marcha processual”, contou.

Na decisão que concedeu o alvará de soltura de Cristóvão, o magistrado entendeu “não restar presentes os motivos contemporâneos para a manutenção da medida constritiva, vez que o que se depreende é que a prisão teve como fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

Ainda segundo o juiz Cláudio Hernandes, a falta de requisitos para a decretação prisão preventiva do acusado, o que se mostra suficiente “para entender que o réu tem a intenção de colaborar com o bom andamento processual”. E que, por conta disso e de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ordenou a revogação da prisão preventiva pela substituição de medidas cautelares.

Entre medidas impostas estão: proibição de manter contato com testemunhas do processo e familiares da vítima; comparecimento trimestral na secretaria da 3ª Vara do Tribunal do Júri; apreensão dos armamentos em posse do réu e suspensão do uso de armas de fogo. Se desobedecidas essas determinações, Evangelista pode ser preso novamente.