PM da reserva suspeito de matar torcedor do Remo alega inocência, diz defesa

O sargento da reserva da Polícia Militar do Pará, Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, preso suspeito de atirar e matar o torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, 30, alega inocência. A informação foi repassada na tarde desta terça-feira (9) pelo advogado de defesa dele, Sandro da Silveira, na saída da Delegacia do Torcedor, onde o policial foi apresentado.

De acordo com Silveira, o cliente se apresentou “de livre e espontânea vontade” e alega inocência. “Só para tirarmos qualquer dúvida, ele não foi preso. Não houve qualquer tipo de cumprimento ou mandado de prisão, ele veio de livre e espontânea vontade. O cliente na realidade alega inocência”, disse o advogado na saída da Dioe. Questionado, posteriormente, se havia ou não mandado de prisão, Sandro explicou: “Realmente, existia já uma ordem de prisão temporária, mas ele, em tese, nem sabia dessa ordem. Nós optamos por apresentá-lo hoje por conta das ameaças das redes sociais, por conta que a questão ainda estava muito quente”, justificou.

“Segundo ele, no momento daquela confusão, ele escutou, houve mais de 10 disparos de arma de fogo. Foi quando ele se deparou com a confusão. Posteriormente, chegaram viaturas da Polícia Militar para tentar dispersar e conter a confusão, no momento em que ele estava próximo do seu veículo, estacionado. A questão da especulação, da precipitação que foi colocada nas redes sociais, dizendo que ele teria sido o autor do disparo que vitimou o cidadão. Quando, na realidade, segundo ele, não existe isso”, alegou Sandro.