Morte de torcedor azulino ocorreu durante confusão entre torcedores do Remo, diz secretário da Segup

A morte de Paulo Alexandre Silva, de 30 anos, ocorrida no último domingo (7), no estacionamento do Estádio Mangueirão, após o clássico entre Remo x Paysandu, pela primeira partida da final do Parazão, ocorreu durante uma confusão entre os próprios torcedores azulinos. É o que afirma Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A fala dele foi feita durante uma coletiva de imprensa na Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), no bairro Umarizal, em Belém, na tarde desta terça-feira (9), local onde o sargento da reserva da Polícia Militar (PM) Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, o principal suspeito de matar Paulo, foi ouvido e preso pela polícia.

“Apenas uma torcida descia a rampa de acesso ao estacionamento, que era a do Remo. Os grupos de torcedores, em algum momento, se desentenderam. A partir daí houve uma movimentação intensa de pessoas e vieram os disparos, que são capturados pelas câmeras de segurança. Através delas conseguimos elucidar a maior parte do fato. Houve oitivas de testemunhas, informações, as próprias filmagens do momento do episódio. Conseguimos localizar e identificar a pessoa (que fez o disparo), e ter elementos que pudessem concretizar neste mandado de prisão (temporário)”, informou.

Ualame ratificou que as equipes das forças de segurança “atuaram conforme o planejado”. “São quase 1.400 agentes de segurança pública empregados no Re-Pa, num jogo dessa magnitude. Para os próximos Re-Pas, a gente tem os ajustes que são sempre necessários fazer, a questão de logística, entrada de estacionamento, mobilidade. O reforço policial existia a ponto de que, em seis segundos apenas, a Polícia Militar já estava no local seis segundos após os disparos, o que demonstra que havia policiamento e estratégia. Obviamente, a gente não consegue evitar todos os fatos, principalmente quando dois grupos, que eram para estar abraçados, estavam brigando. É difícil você prever uma situação dessa natureza”, concluiu.

Proibição

O titular da Segup também contou que seis torcidas organizadas, sendo quatro do clube do Remo e duas do Paysandu, estão proibidas de adentrar uniformizadas com bandeiras, cartazes, qualquer identificação dessas organizadas não poderão adentrar por seis jogos disputados entre os dois clubes nos estádios do Pará.

A decisão foi tomada na segunda-feira (8), durante uma reunião entre os órgãos de segurança pública, a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Ministério Público, a fim de evitar episódios de violência.

“Com base numa decisão do Conselho de Segurança Pública tomada na segunda (8) em uma reunião, a gente puniu seis torcidas, quatro do clube Remo e duas do Paysandu, que, por seis jogos, não poderão ingressar nos estádios com camisa, faixa, bandeira, qualquer artefato que as identifique”, disse Machado. A determinação também proíbe a utilização de mosaico de ambas as torcidas.

Outras medidas adotadas foram relacionadas a venda de ingressos, que será realizada somente de forma antecipada nos pontos de vendas e on-line. Além disso, ao final das partidas, será proibida a permanência de torcedores no estacionamento, sendo este desocupado imediatamente ao final dos jogos. Também está proibido o uso de som automotivo e venda de bebidas.