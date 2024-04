Mulher é presa após assassinar companheiro por ciúmes em Icoaraci

Cecília dos Santos Amaral, 42 anos, foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (29/4), após o homicídio do próprio companheiro, identificado como William Leal de Queiroz, 26 anos. O crime ocorreu na quitinete onde o casal vivia, localizada na rua 8 de Maio, em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo o que foi apurado pela polícia, o assassinato teria sido motivado por ciúmes, porque Cecília teve acesso ao telefone celular do rapaz enquanto ele dormia.

Por meio do aparelho, a mulher contou à polícia que descobriu outro relacionamento amoroso do companheiro. Enciumada, Cecília desferiu um golpe fatal de faca no pescoço de Queiroz, que morreu no interior da residência do casal.

Diante das evidências contundentes, incluindo a confissão da mulher, Cecília foi presa em flagrante e ficará à disposição da Justiça.

O corpo de William foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O exame de necropsia vai determinar a causa da morte.

O trabalho realizado pelos peritos também deverá ajudar a Polícia Civil, responsável pelas investigações, a esclarecer a dinâmica completa do crime. O caso é investigado pela Seccional de Icoaraci.