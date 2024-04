Sargento da PM é socorrido após ser espancado por traficantes do Comando Vermelho em Icoaraci

Um sargento da Polícia Militar do Pará identificado como Hamilton Lima foi alvo de um atentado, na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Parque Guajará, em Icoaraci, distrito de Belém. O agente, que estava à paisana na casa do irmão, relatou às autoridades que teria sido espancado por quatro traficantes da facção criminosa Comando Vermelho.

O policial, lotado no 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), conseguiu sobreviver às agressões e foi socorrido por uma viatura do 10º BPM. Ferido, ele foi levado para um hospital particular, onde recebeu atendimento.

As autoridades estão aguardando que o policial se recupere do efeito das medicações para colher o depoimento do PM. O estado de saúde de Hamilton não foi revelado.

O 27º BPM e o 10º BPM fazem diligências para localizar os suspeitos pelo atentado contra o militar. Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que até por volta de 19h o Boletim de Ocorrência ainda não tinha sido registrado.