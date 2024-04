Soldado da PM e outro homem morrem em acidente na BR-010, em Irituia

Dois homens morreram em um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (20), na BR-010, na altura do quilômetro 3, em Irituia, no nordeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Jocival do Cordeiro de Souza e Nelson Moreira Soares, soldado da Polícia Militar (PM). Segundo a Polícia Civil (PC), testemunhas relataram que o militar tinha saído do serviço e estava a caminho de casa quando o caso aconteceu.

Estava chovendo e a visibilidade estava prejudicada no momento do sinistro, conforme o relato das autoridades. Por conta dessas condições, o soldado, que dirigia um Honda City, não teria visto uma carroça que transportava latinha trafegando pela rodovia, ocasionando uma batida entre eles.

Após a colisão, o carro do PM capotou e caiu em cima de um Fiat Uno preto, pilotado por Jocival. Os dois morreram no local, presos nas ferragens dos automóveis. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram acionados para remover os corpos das vítimas de dentro dos veículos.

O carroceiro, tido pela PC como o responsável pelo acidente, fugiu do local. Ele está sendo procurado pela polícia. Nelson era lotado na 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10º CIPM). Em nota, a Polícia Civil disse que A Polícia Civil que "apura as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo duas mortes por meio da Delegacia de Irituia". Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.