Aurora do Pará: dois PM's, um casal e uma criança morrem na BR-010

Cinco pessoas morreram neste sábado (23), sendo dois policiais militares, um casal e uma criança, no quilômetro 69 da BR-010, próximo ao município de Aurora do Pará, em frente a comunidade Repartimento.O acidente aconteceu por volta das 14h. Os agentes que morreram no sinistro de trânsito foram os soldados Igor Miranda Fidelis, de 32 anos, e Anderson Douglas Chaves dos Reis, 33. O nomes das outras vítimas ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil de Aurora do Pará recebeu a informação que a viatura 1929 realizava o policiamento de reforço na BR e sofreu uma colisão frontal com um veículo particular, que resultou na morte do soldado Douglas e do soldado Fidelis. Os soldados Antônio Marcos Conceição Silva e Carlos Eduardo Melo de Oliveira estavam dentro da viatura militar. Eles sobreviveram. Marcos foi encaminhado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Já Eduardo foi levado para o Hospital Porto Dias, em Belém.

Vários vídeos circulam nas redes sociais e mostram que dois veículos estão envolvidos no acidente. A Polícia Rodoviária Federal está no local para realizar os primeiros levantamentos.

Até o momento, a informação que se tem é que a viatura se chocou frontalmente com o veículo e resultou na morte das vítimas.

De acordo com os vídeos, os motoristas que passam pelo local ficam impressionados com a realidade do acidente. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do município.

A reportagem já entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar e aguarda por mais informações.