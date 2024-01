Policial militar morre após ser atingido por uma carreta na BR-230

Wagner Dantas Cavalcante, policial militar de 38 anos, morreu em um acidente na BR-230. O PM foi atingido por uma carreta no início da tarde desta segunda-feira, 15, em João Pessoa (Paraíba) no sentido João Pessoa - Cabedelo.

O PM Cavalcante estava em horário de almoço, pilotando a moto da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) no momento do acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro ao homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar afirma que a causa do acidente só poderá ser determinada depois de uma perícia. Mais informações não foram divulgadas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com Mirelly Pires)