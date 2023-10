Mãe suspeita de matar o próprio filho vai responder processo em liberdade

A mulher suspeita de matar o próprio filho com uma facada, em crime ocorrido no sábado (28), após uma discussão, se apresentou à Polícia Civil da Paraíba e vai responder ao processo em liberdade. O homicídio ocorreu no bairro das Indústrias, em João Pessoa.

O portal Metrópoles informou ainda que, segundo a Polícia Militar do Estado, o homem agredia constantemente a mãe e também chegou a agredir outros familiares. De acordo com o delegado plantonista da Homicídios, Paulo Josafá, quando a polícia chegou no local, a mulher tinha saído da cena do crime, mas depois compareceu à delegacia. “Foram realizadas oitivas e outras diligências. Ela está respondendo em liberdade”, contou o delegado Paulo Josafá.

LEIA TAMBÉM:

Ao Portal T5, o advogado da mulher, Luiz Pereira, informou que ela se apresentou espontaneamente na delegacia e foi instaurado inquérito por portaria, pois houve legítima defesa. “O fato de apresentação espontânea afasta a ocorrência do flagrante. O delegado instaurou inquérito por portaria porque não houve flagrante e ela se apresentou (...) ele entendeu que, de fato, trata-se de legítima defesa (...). As demais testemunhas serão ouvidas na sequência, e até lá, ela permanece solta", disse o advogado.