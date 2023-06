Mãe é presa suspeita de matar o filho de 2 anos e jogar o corpo atrás de casa na zona rural de Muaná

​Uma mulher, que não será identificada nesta matéria em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), foi presa nesta terça-feira (6) suspeita de matar o próprio filho, uma criança de 2 anos, e jogar o corpo em um matagal atrás da casa onde morava, no distrito de São Miguel do Pracuúba, zona rural do município de Muaná, na ilha do Marajó.

A mulher, com supostos problemas mentais, segundo fontes policiais, foi conduzida para uma unidade policial na sede do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à prisão. Ela confessou o crime e deverá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O corpo apresentava marcas de violência e estava em estado de decomposição. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil. Mas existe a suspeita de a vítima ter sido asfixiada, uma vez que foi encontrada com um saco preto na cabeça, de acordo com fontes da polícia.

Testemunhas relataram às autoridades que, no sábado (3), a criança ainda teria sido vista. No domingo (4), a mãe teria ido para a igreja sem o menino. A suspeita dos moradores e das autoridades policiais é de que o assassinato tenha ocorrido neste intervalo.

Vizinhos já haviam denunciado que o menino chorava bastante, por motivo ainda desconhecido. Nesta terça, equipes do Conselho Tutelar e agentes da Guarda Municipal estiveram na residência da mulher e perguntaram pela criança. Ela teria informado que estava para a casa de um parente.

Porém, a quantidade de urubus no entorno da residência da mulher chamou atenção dos guardas municipais, que fizeram buscas e encontraram o corpo. As polícias Militar, através do Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI), e Civil foram acionadas e se deslocaram para a casa da suspeita, onde deram voz de prisão a ela.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os moradores da área estavam revoltados com a situação. Eles cercaram a suspeita, que precisou ser escoltada pelos policiais, os quais evitaram um possível lincha​​mento. “Assassina! Tomara que façam contigo o que tu fizeste com o teu filho”, gritava uma mulher, indignada com o caso, conforme mostra a gravação.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.