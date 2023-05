Polícia prende suspeito de espancar e matar a própria mãe

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda-feira (29), o homem suspeito do espancamento que levou à morte a idosa Celina Lirio Lourenço, de 88 anos: Augusto Cesar Lirio Lourenço, o próprio filho dela. Celina morreu na última quinta-feira (24), uma semana depois de ser internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Ela deu entrada na unidade hospitalar com diversas lesões no corpo.

A PC prendeu Augusto Cesar por meio dos agentes da 21ª DP, em Bonsucesso, no bairro de Mauá, em Magé, Baixada Fluminense. Augusto Cesar teria alegado que, no último dia 18, a mãe caiu sozinha em casa, mas os médicos perceberam machucados na cabeça, nuca, costas, pernas e braços.

A idosa sofreu traumatismo craniano e entrou em coma irreversível. Mãe filho moravam juntos e testemunhas afirmam que gritos e xingamentos eram comuns por parte do investigado. No dia das supostas agressões, Augusto chegou na residência brigando com a mãe e, momentos depois, saiu da casa pedindo socorro.

Um vizinho, disse em depoimento à PC, que foi ao local para ajudar e presenciou a chegada do Samu. O suspeito disse que Celina caiu após passar mal, mas os paramédicos observaram lesões e hematomas incompatíveis com a situação narrada e questionaram. Augusto, então, teria tido um comportamento agressivo.

A neta da idosa foi à 21ª DP de Bonsucesso para denunciar o caso enquanto a avó ainda estava em estado gravíssimo no Hospital Getúlio Vargas. Um dia após a morte, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão preventiva contra Augusto.

O suspeito não ofereceu resistência, mas negou ter cometido o crime. Ele foi levado à 21ª (Bonsucesso) e encaminhado ao sistema prisional onde está à disposição da Justiça.