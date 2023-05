Acidente fatal é registrado na tarde deste domingo, na BR-316, em Marituba

Um acidente fatal foi registrado na tarde deste domingo (21), em frente ao Cemitério Parque Max Domini, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e as causas do sinistro. Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível notar a presença de vários curiosos no local, assim como agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar do Pará (PMPA).

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Detran e à PMPA e aguarda retorno.