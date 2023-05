"Sai dessa vida", diz avó ao ver neto preso após perseguição e tiroteio no RJ; um suspeito morreu

Um homem foi preso e outro morreu, na manhã desta terça-feira (23), após uma longa perseguição e suposta troca de tiros no centro do Rio de Janeiro (RJ). Durante a ocorrência, o suspeito preso, identificado apenas como Johnatan, de 26 anos, chegou a se jogar num canal da avenida Francisco Bicalho e foi retirado de lá, pelos cabelos, por policiais militares. O comparsa dele, ainda não identificado, morreu após ser baleado. Mas a cena que mais chamou a atenção foi a avó do preso, que chorava e pedia para ele deixar a vida de crimes.

"Sai dessa vida Jhonatan, você tem uma criança de três anos linda pra você criar. Você tem mãe, você tem pai e você tem eu, eu sou sua avó e eu não aceito isso. Pelo amor de Deus, vai pra cadeia, vai pagar o que você deve, Jhonatan, e sai dessa vida. Eu te amo, meu filho, mas isso não é o certo. Você está igual um bicho, um porco, isso não é vida", dizia a avó, chorando e desesperada. Ela nem chegou a tirar o capacete da cabeça de tão assustada com o que havia ocorrido.

Tudo começou quando Johnatan e o comparsa dele estavam passando de moto, segundo a versão dos policiais civis e militares envolvidos na ocorrência, em "atitude suspeita", na avenida Presidente Vargas, perto da Casa da Moeda. Uma equipe do Batalhão de Choque passou a persegui-los. Foi quando os dois homens se apressaram para fugir. Na perseguição, supostamente, ocorreu uma troca de tiros.

Num determinado ponto, Johnatan saiu da moto (ele estava na garupa) e se jogou no canal para tentar escapar. Os policiais foram mais rápidos e conseguiram capturá-lo. Já o piloto da moto continuou tentando fugir pelo trânsito e foi atingido, alguns quilômetros depois de onde Johnatan pulou. O homem não resistiu e morreu antes de uma tentativa de socorro.