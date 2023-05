Filho é suspeito de matar a própria mãe e esfaquear a avó, na véspera do Dia das Mães

Em Manaus, um homem identificado como Ezequias Lima é o principal suspeito de matar a própria mãe e esfaquear a avó, na noite do último sábado (13), véspera de Dia das Mães. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher de 50 anos foi atingida com três golpes nas costas, um na barriga e morreu ainda no local. Já a avó, de 76 anos, teve perfurações no peito, nas costas e na mão, e foi encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do hospital Galileia, localizado na Cidade Nova, mesmo bairro onde ocorreu o crime.

A equipe policial foi acionada por vizinhos da vítima, por volta das 23 horas, mas não encontrou Ezequias na casa. De acordo com testemunhas, o rapaz, a mãe e a avó estavam dentro da residência quando tudo aconteceu e a motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a PM, Ezequias, que segue foragido, já possui passagens pela polícia, pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)