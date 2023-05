Homem é morto com facada no pescoço em Marabá

Um homem, de nome ainda não identificado, foi morto com uma facada no pescoço, na madrugada desta segunda-feira (15), na Folha 33, Núcleo Nova Marabá, em Marabá, município no sudeste paraense. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso e o assassinato permanece envolto em mistério. Com informações do Debate Carajás.

VEJA MAIS

A perícia criminal da Polícia Científica foi acionada e constatou que a vítima tinha sido atingida por um objeto perfuro-cortante que, ao que tudo indica, seria um faca. O corpo foi encontrado próximo a uma residência.

A PC já iniciou as investigações para desvendar a autoria e a motivação do crime. Além disso, estão analisando câmeras de segurança da região em busca de imagens que possam auxiliar na identificação do autor ou de pessoas suspeitas.

Por meio de nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que a vítima ainda não foi identificada. “Diligências são realizadas para apurar o ocorrido e identificar a autoria. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, diz o restante do comunicado.