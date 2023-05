Fratricídio: bebedeira entre irmãos termina com morte a pauladas em Marabá; suspeito foi preso

Cláudio Rodrigues foi morto a pauladas na cabeça, na madrugada deste sábado (6), em Marabá, no sudeste do Pará, pelo próprio irmão, Soleni Francisco Rodrigues. Os dois irmãos, como apontam relatos iniciais colhidos por policiais civis e militares, não tinham um bom relacionamento. Eles moravam na casa da mãe, que fica no bairro Morada Nova. Ainda não se sabe o que exatamente levou ao fratricídio, mas desde o início da noite anterior estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Eram aproximadamente 3h20 quando Cláudio e Soleni, já alterados após entrarem a madrugada bebendo, começaram a discutir. As agressões verbais passaram escalaram para agressões físicas e então Soleni pegou um pedaço de pau e começou a bater na cabeça do irmão. Supostamente, como apuraram os policiais, o principal suspeito do crime tem transtornos mentais e faz uso de medicamentos controlados (que geralmente têm a recomendação de não consumir bebida alcoólica).

Mesmo com os ferimentos graves e o crânio esmagado pelos golpes, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e apenas constatou a morte de Cláudio. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e Soleni foi preso no local do crime. Ainda que não tenha fugido, resistiu à prisão e precisou ser contido e algemado. A mãe dos dois irmãos deve ser ouvida quando tiver condições.

Ainda que tenha sido preso em flagrante, Soleni, legalmente e dentro do processo, é considerado suspeito. A condição de acusado, formalmente, só ocorre quando o Ministério Público oferece a denúncia ao Judiciário. O homem está preso e à disposição da justiça, após ter sido autuado por homicídio doloso.