Homem fingiu ser mulher para conseguir nudes de adolescente pelo Instagram

Nesta segunda-feira (28), um homem chamado Leandro Fernandes dos Santos foi preso na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, após utilizar um perfil falso no Instagram para coagir uma adolescente quando ela tinha apenas 13 anos. No mês passado, ele divulgou fotos íntimas dela no perfil da própria garota, que hoje tem 14 anos, e agora, por conta das consequências geradas pela exposição na internet, a vítima denunciou ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O perfil fake tinha como nome “Mariane” e, no início, o homem convenceu a jovem a enviar fotos suas íntimas para “verificar se os seios dela seriam iguais aos da suposta Mariane (perfil fake)”. Mas o caso tomou medidas desproporcionais quando Leandro exigiu que a garota fizesse um vídeo pornográfico com um cachorro e, como ela negou o pedido, o criminoso se irritou e começou a compartilhar imagens íntimas dela no dia 29 de março.

Em seu depoimento na 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia (DRP), a jovem contou que suas fotos íntimas foram publicadas porque ela negou continuar enviando os arquivos para Leandro que continham imagens e vídeos com teor sexual. A jovem também relatou que foi obrigada a compartilhar o login de seu Instagram com o criminoso que mudou a senha e passou a administrar a conta da adolescente.

Privacidade Invadida

Após a vítima negar os pedidos, Leandro passou ainda a coletar informações sobre os pais da jovem, assim como o endereço onde ela morava para ameaçar a família, inclusive de morte. Mas com base no relato da vítima, a 4ª DRP instaurou um inquérito e conseguiu reunir provas que viabilizassem a prisão de Leandro.

Durante as investigações na casa do criminoso — onde moravam ele, a mãe e o irmão de 17 anos — foram apreendidos o computador do menor contendo pornografias infantis e, também, o celular em que ele costumava receber os vídeos e ameaçar a vítima. A mãe de Leandro desconhecia totalmente os crimes cometidos pelo filho e relatou à Polícia que o criminoso utilizava o celular com certa constância.

