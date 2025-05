Mulher mata a própria companheira a golpes de faca em Novo Progresso, no Pará

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (28/4), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Daniela de Jesus Sousa, foi assassinada na rua Presidente Vargas, no bairro Santa Luzia. O caso foi atendido pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, sob responsabilidade do delegado Francisco Adailson Cassimiro de Sousa.

De acordo com a Polícia Civil, Daniela foi atingida por golpes de faca peixeira. Após diligências, a principal suspeita do crime foi localizada e presa em uma residência no bairro Jardim América. Durante o interrogatório, Francidalva Carlos da Silva, companheira da vítima, confessou o crime, alegando ter agido em suposta legítima defesa.

Segundo relato da investigada, as duas mantinham uma relação conjugal há cerca de seis anos, marcada por brigas frequentes motivadas por ciúmes. Na noite do crime, conforme a versão de Francidalva, Daniela teria tentado agredi-la com uma faca de mesa. Em resposta, Francidalva desferiu três golpes de faca contra a companheira.

A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.