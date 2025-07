Dois homens são encontrados mortos com marcas de violência em área de garimpo no Pará

Dois homens que estavam desaparecidos foram encontrados mortos, neste fim de semana, em uma região de garimpo no município de São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Silmar Martins da Costa, 64 anos, e Maciel da Silva Oliveira, 41. Os corpos foram localizados na região de Pontes de Lacerda, uma área conhecida pela atividade garimpeira.

Segundo as primeiras informações, Silmar apresentava marcas de tiros pelo corpo; Maciel foi encontrado com sinais de golpes de arma branca. Ainda segundo essa versão inicial, que também será investigada pela Polícia Civil, os dois homens foram sequestrados do hotel onde estavam hospedados.

VEJA MAIS:

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do duplo homicídio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.