Fazendeiro é assassinado e amarrado em árvore no Sudeste do Pará; Suspeito é preso no Maranhão

O fazendeiro Donizete Valdivino de Sousa foi encontrado morto e amarrado em uma árvore na zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde o último fim de semana e foi localizada por moradores na tarde de terça-feira (18/3), em uma área de mata na vila Nereu, dentro da própria propriedade. Após investigações, a Polícia Civil acredita que o fazendeiro tenha sido vítima de um latrocínio. O principal suspeito do crime, o caseiro que trabalhava para a vítima, foi preso no Maranhão com a motocicleta que seria de Donizete.

O corpo do fazendeiro estava em estado avançado de decomposição quando foi localizado. Ele teve os pés e mãos amarrados e apresentava ferimentos que indicam sinais de tortura. Moradores da área informaram que o suspeito do crime tomava conta da propriedade de Donizete. O investigado teria fugido e levado pertences da vítima. Conforme nota da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), após o caso ser denunciado, o suspeito foi localizado e capturado na noite da última terça-feira (18).

“Foi preso em um povoado da zona rural da cidade de Fortaleza dos Nogueiras, na região sul do estado do Maranhão. Com ele, os policiais civis apreenderam uma motocicleta e um cartão bancário supostamente de propriedade da vítima. Em depoimento, o preso negou ter cometido o crime. Após os trâmites legais na delegacia, o homem deve ser levado para uma unidade prisional, onde deve ficar à disposição do Poder Judiciário”, comunicaram.

Segundo a PC do Pará, o suspeito do latrocínio foi pego em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. “O caso segue sob investigação por meio da delegacia de São Félix do Xingu. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.