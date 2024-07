Homem é encontrado morto com corte na garganta em São Félix do Xingu

A vítima foi identificada como Cristiano dos Santos, de 39 anos, que é natural de Teresina (PI). Conforme as informações iniciais, ele foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (17/07), com um corte profundo na garganta, no município de São Félix do Xingu, Sul do Pará. O homem estava dentro de uma churrascaria no centro da cidade e foi localizado pelos funcionários do local, ao chegarem para trabalhar.

Os relatos iniciais são que o possível homicídio tenha ocorrido ainda durante a madrugada ou no início da manhã. Os funcionários acionaram a Polícia Militar imediatamente após perceberem que o homem caído no local estava com uma lesão no pescoço e que havia sangue no local. Os agentes solicitaram as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e de outros ao redor para verificar o que ocorreu na área e identificar se há algum suspeito.

Após a verificação das câmeras e novas apurações sobre outros envolvidos no caso, serão realizadas as diligências para localizar e prender possíveis suspeitos e descobrir qual teria sido a motivação para o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a morte de Cristiano dos Santos por meio da Delegacia de São Félix do Xingu. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.