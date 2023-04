Suposto integrante de facção criminosa morre durante ação policial em Marabá

No fim da manhã desta sexta-feira, 28, um jovem identificado como Rafael Carvalho Rodrigues morreu durante ação policial no município de Marabá, sudeste do Estado. Ele teria reagido a uma abordagem feita pelos agentes de segurança pública, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão, por volta de 10h, em uma casa, localizada na Folha 25, próximo a Rua Transmangueira, às margens do Rio Tocantins.

De acordo com as primeiras informações, Rafael Rodrigues seria integrante de uma facção criminosa (supostamente o Comando Vermelho). Nesta manhã, diversas viaturas seguiram para o endereço do suspeito, mas o indivíduo, ao avistar a chegada da polícia, fugiu pelos fundos da casa com um revólver calibre 38. Na fuga, ele atirou contra os agentes, mesmo com a casa cercada.

Segundo informou a Polícia Civil à página Debate Notícias, de imediato, os policiais civis revidaram a agressão e Rafael foi atingido com vários disparos. Embora estivesse ferido, ele ainda tentou atirar várias vezes, porém, a arma falhou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, todavia o suspeito foi a óbito no local do confronto.

As informações do site são, ainda, de que Rafael Rodrigues seria o terceiro integrante de uma família que foram mortos a tiros devido ao envolvimento com o mundo do crime. De acordo com uma testemunha, que pediu reserva do nome, dois irmãos de Rafael, um conhecido como “Camarão”, perderam a vida porque tinham se enveredado pelo “caminho errado”. O corpo de Rafael Rodrigues foi removido para perícia necroscópica.