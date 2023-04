Motociclista é morto a tiros na tarde desta sexta, na Mário Covas, em Ananindeua

No início da tarde desta sexta-feira, 28, um motociclista foi morto a tiros na rodovia Mário Covas, próximo a um posto de combustíveis na entrada do conjunto Sideral, bairro do Coqueiro. A vítima ainda não foi oficialmente identificada pelas autoridades. As polícias Civil e Científica do Pará se dirigem ao local.

As informações preliminares são de que o motociclista foi morto por dois homens em uma moto modelo XRE, sem placa. Ainda não está esclarecida a motivação do crime.

