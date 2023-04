Morador do bairro do Guamá é encontrado morto às margens do rio Tucunduba

Samuel das Dores Carvalho, conhecido pelo apelido de “Choco”, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (28), no bairro do Guamá, em Belém. Moradores acharam a vítima deitada de bruços em cima um pedaço de madeira, na avenida Tucunduba, às margens do rio que leva o mesmo nome da via. A suspeita do resistentes é de que Samuel tenha morrido por causas naturais.

Segundo moradores e a Polícia Civil, Choco seria conhecido por beber bastante e era usuário de drogas.

As policiais Civil, Militar e Científica estiveram no local da ocorrência. A princípio, os peritos criminais avistaram lesões superficiais e, ao que tudo indica, nenhuma ferimentos provocado por arma branca ou de fogo. A reportagem segue acompanhando o caso.