Jovem de 22 anos é assassinado com seis tiros em Castanhal

​Um homem, identificado como João Alex Oliveira de Castro, 22 anos, foi morto com seis tiros na cabeça e no peito, na noite desta quinta-feira (27), por volta das 18h20, na cidade de Castanhal, nordeste paraense. O crime ocorreu mais precisamente na rua João Nascimento de Matos, que fica ao lado do prédio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no bairro Cristo. Nenhum suspeito de participação no homicídio foi preso até o momento. A Polícia Civil vai investigar o ocorrido.

De acordo com informações repassadas por moradores à polícia, os assassinos estariam divididos em dois carros de passeio, sendo um Toyota Etios e um Gol. Não há informações de qual automóvel exatamente​ ​os disparos​ partiram​. Após o crime, os atiradores teriam fugido pela BR-316, sentido Castanhal/Belém, relataram os moradores. A polícia não informou se a vítima tinha antecedentes criminais e se vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

A Polícia Militar foi acionada para checar a ocorrência. No local, os agentes constataram o óbito do rapaz e, então, acionaram a Polícia Científica do Pará (PCP). Os peritos fizeram a análise e remoção do cadáver. Também foram coletados vestígios que poderão ajudar a identificar os suspeitos, bem como traçar a possível dinâmica do crime.

Familiares de João Alex estiveram no local do homicídio e ficaram bastante abalados com a cena que encontraram. Nas redes sociais, moradores de Castanhal lamentaram a morte do jovem. “Eu conhecia ele. Lamentável”, “A violência só piora em todo lugar do mundo”, disseram os internautas.