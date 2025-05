Gerente é preso ao aplicar golpe de R$ 700 mil com uso de documentos falsos em Igarapé-Miri

A Polícia Civil do Pará prendeu, na noite desta quinta-feira (1º), um homem suspeito de envolvimento em um esquema de estelionato qualificado por fraude eletrônica, que teria causado um prejuízo superior a R$ 700 mil a vítimas dos municípios de Igarapé-Miri e Moju, na região do Baixo Tocantins. A prisão foi realizada por volta das 19h, no bairro Boa Esperança, em Igarapé-Miri.

Fábio Guimarães Nonato, que trabalhava como gerente de vendas de uma distribuidora de gêneros alimentícios, foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Justiça. Ele é investigado por inserir dados falsos na plataforma de vendas da empresa e utilizar indevidamente os cadastros de mais de vinte clientes credenciados, entre pessoas físicas e jurídicas, para realizar compras em nome das vítimas.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Miri, as fraudes eram executadas de forma sistemática, com o uso de artifícios digitais que permitiam ao suspeito apropriar-se de valores mediante o desvio de mercadorias e faturamentos não autorizados. As vítimas, ao perceberem os prejuízos, procuraram as delegacias de Igarapé-Miri e de Moju, registrando boletins de ocorrência que deram origem à investigação.

Diante da gravidade dos fatos e da soma elevada do prejuízo causado, a Polícia Civil empreendeu diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado em sua residência. Ele foi conduzido para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo apurado com base no artigo 171, §2º-A, do Código Penal, que trata do estelionato qualificado mediante fraude eletrônica.