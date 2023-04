Homem é morto a tiros dentro de igreja em Marabá na noite desta quarta-feira (26)

Um homem, identificado apenas como Ralison, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (26), em Marabá, no sudeste paraense. A vítima estava na área da praça do Residencial Tiradentes, próximo ao bairro Morada Nova, quando foi atacada por volta das 18h40. Ralison ainda teria tentado correr para dentro de uma igreja, mas foi alcançado e alvejado mais vezes.

De acordo com as primeiras informações acerca do caso, a vítima já estaria sendo seguida pelos assassinos, que fugiram sem deixar pistas. A motivação para o crime ainda é desconhecida. Não há informações se o homem já vinha sendo ameaçado.

A Polícia Militar esteve no local do homicídio para preservar a área, até a chegada das polícias Civil e Científica do Pará. O corpo do rapaz foi analisado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde é feito o exame de necropsia, importante para determinar a causa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O laudo produzido pela Polícia Científica deverá compor o inquérito investigativo. Para elucidar o ocorrido, possivelmente, testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas. Além disso, informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).