Idoso é morto com dois tiros em casa de apostas de Portel

Antonio Rocha Souza, 61 anos, foi morto com dois tiros, na noite desta quarta-feira (26), em uma casa de apostas de Portel, Região de Integração do Marajó. O crime ocorreu, por volta das 19h, na avenida Magalhães Barata, bairro Centro. Um homem desconhecido se aproximou do idoso em uma motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo e, em seguida, fugiu. Ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso, que é investigado pela delegacia da cidade. Com informações do Notícia Marajó.

Quando a 22ª Companhia de Polícia Militar (22ª CIPM) chegou ao endereço da ocorrência, a vítima tinha sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave ao Hospital Municipal de Portel. Cerca de quatro horas depois do crime ter ocorrido, Antonio não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde, conforme relatado pela PM. Os militares isolaram a área para preservar a cena do crime para que as polícias Civil e Científica pudessem coletar provas na tentativa de esclarecer o ocorrido. No local, foi encontrado o celular da vítima e um estojo de munições que, aparentemente, teria sido utilizado na execução de Antonio. Até o momento, não se sabe o que pode ter motivado o homicídio. Por nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que realiza diligências para identificar a autoria do crime. “Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, acrescenta o comunicado.