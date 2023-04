Dupla em motocicleta executa homem a tiros em Rondon do Pará

Edson Souza Marques, conhecido como Walas, que aparentava ter entre os 25 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (17), no bairro Jardelândia, em uma área isolada de Rondon do Pará, sudeste do Estado. Moradores relataram que, uma dupla em uma motocicleta se aproximou da vítima, por volta das 21h, e efetuaram disparos de arma de fogo contra o rapaz. O homicídio, que tem características de execução, é investigado pela delegacia da cidade. Com informações são do Correio de Carajás.

Walas estava caminhando pela via quando foi abordado pelos suspeitos e assassinado. A dupla fugiu do local do crime e não foi identificada. Residentes do bairro acionaram uma guarnição da Polícia Militar, dando detalhes sobre o que aconteceu.

Uma equipe da Polícia Civil fez os primeiros levantamentos sobre o caso, mas a “Lei do Silêncio” imperou na região. Testemunhas contaram que Edson teria envolvimento com o mundo com e seria usuário de drogas. A família deles estaria morando em Marabá.

A perícia foi acionada e o corpo de Walas foi removido pela Polícia Científica do Estado do Pará ao Instituto Médico Legal de Marabá para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a PC comunicou que “diligências são realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime” e “informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181”. O sigilo é garantido.