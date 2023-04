Homem é morto a tiros por dupla em moto no bairro do Guamá

Um homem, identificado como Alex Conceição da Silva, de 36 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (17), no bairro do Guamá, em Belém. O crime ocorreu próximo do canal do Tucunduba. Alex foi executado por dois homens em uma moto. A motivação do homicídio será investigada pela Polícia Civil. A vítima, que era conhecida como "Gago", tinha passagens na polícia por furto, tráfico de drogas e homicídio, e morava no bairro vizinho, a Terra Firme.

Alex estava de bicicleta quando foi morto. Ele levava a mãe na garupa, mas ela conseguiu escapar dos disparos. Os familiares não souberam dizer se Alex vinha sofrendo ameaças. Equipes da Polícia Militar estão no local. Segundo os militares, o crime tem características de execução, pois nenhum pertence do homem foi levado. A Polícia Científica fará a análise e remoção do cadáver.