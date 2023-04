'Pescoço Queimado' é morta a tiros na porta de casa em Tucumã

Edilene Barbosa dos Santos, que era conhecida como "Pescoço Queimado", foi executada a tiros, no início da tarde do último sábado (15), em Tucumã, sudeste do Pará. O crime teria ocorrido por volta das 12h25, em uma casa localizada na avenida Brasil, segundo as informações divulgadas pelo site Native News Carajás. O homicídio é investigado pela delegacia da cidade.

Testemunhas relataram que dois homens chegaram no local do crime em uma motocicleta Honda Titan vermelha e esperaram a mulher sair na porta da casa, que é de madeira. Assim que Edilene abriu a porta, os suspeitos se aproximaram e efetuaram os disparos. Ela foi baleada na cabeça, além de outras partes do corpo. Pescoço Queimado morreu na porta de casa.

Os autores do homicídio fugiram logo depois de cometerem o crime. A Polícia Militar informou que a vítima e o companheiro dela, que não teve o nome revelado, possivelmente, eram envolvidos em roubo e furto. Ele foi assassinado, há dois meses, no dia 18 de fevereiro, perto de onde Edilene foi morta.

Em nota, a Polícia Civil disse que "diligências são realizadas para identificar e localizar os autores do crime". Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.