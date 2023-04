Execução: jovem de 18 anos é morto a tiros em Ourilândia do Norte

Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo Afonso Castro Silva, foi morto no indício da noite de domingo, 16, na rua Caiteté, setor Azevec, em Ourilandia do Norte, no sudeste do Pará. A vítima foi assassinada a tiros, crime com características de execução.

As primeiras informações dão conta de que dois suspeitos em uma moto se aproximaram de Paulo Afonso e efetuaram disparos de arma de fogo. O jovem morreu na hora. A Polícia Militar do Pará foi acionada e chegou a fazer incursões nas proximidades do crime, porém, não localizou os suspeitos.

A Polícia Civi investiga o crime para descobrir os autores e a motivação, conforme afirma em nota: "a equipe de plantão segue em diligências para apurar o caso e identificar os envolvidos no crime". A princípio, o caso tem características de execução.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.