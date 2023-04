Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em São Domingos do Araguaia

​Wellington José Soares da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros e a namorada dele, identificada apenas como Echylle, ficou ferida na noite deste sábado (16), em São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, o casal seguia de moto pela movimentada avenida Duque de Caxias, no bairro Moisés, quando dois ocupantes de uma outra motocicleta se aproximaram e atiraram.

Por volta das 16h30, pelo menos, seis disparos foram ouvidos. Wellington, alvejado, morreu ali mesmo, sem chance de ser socorrido. A namorada dele também foi atingida por um projétil e se escondeu em um estabelecimento comercial. Há relatos de que, antes disso, ela teria pegado a arma do namorado e atirado contra os criminosos, atingindo carros estacionados nas proximidades. Mas essa informação não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

Wellington José, que usava tornozeleira eletrônica quando foi morto, possuía várias passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes e até homicídio. Semanas antes, ele havia sido vítima de um atentado à bala enquanto estava em casa. Na ocasião, acabou baleado na perna.​​

A Polícia Militar, acionada pelas testemunhas do crime, esteve no local isolando a área. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa e a identificação dos autores do crime, ouvindo testemunhas nos próximos dias. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para fazer o levantamento e remoção do corpo até o Instituto Médico Legal de Marabá, onde passou por necropsia.

Echylle, por sua vez, foi conduzida até o Hospital Municipal de Marabá, mas não teve o estado clínico divulgado.