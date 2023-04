Cobrança de dívida termina com homem morto na zona rural de Parauapebas

​​Carlos Nilton Santos Maceda foi assassinado na noite deste sábado (15), na zona rural de Parauapebas, por Davi de Sousa Cardoso. O homicídio ocorreu na vila Tapete Verde e foi motivado por um desentendimento entre os envolvidos na hora da cobrança de uma dívida de venda de carvão. O suspeito tentou fugir dos policiais, mas foi localizado e preso.

Questionado sobre o crime, ele alegou legítima defesa, contando que ao cobrar a dívida da vítima, Carlos Nilton teria descido do cavalo que montava e lhe acertado nas costas com um facão. Davi revidou puxando uma arma de fogo da cintura, mas acabou sendo lesionado mais vezes no braço esquerdo até conseguir sacar de vez o armamento e atirar contra o outro.

Segundo o relato policial, indagado sobre a localização da arma usada no homicídio, Davi respondeu que estaria dentro de sua casa e então pediu à companheira que levasse a guarnição ao quarto e entregasse o armamento, um revólver, sem marca aparente, calibre 38, com capacidade para seis tiros e sem munições.

De acordo com informações da Polícia Militar ao portal Correio de Carajás, no momento da chegada da guarnição ao local, Carlos Nilton ainda estava vivo e foi levado ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Davi encontra-se preso e à disposição da Justiça.