Mulher é executada a tiros no bairro do Jurunas em Belém

Mais um homicídio foi registrado em Belém neste mês de abril. Uma mulher, identificada como Brenda Gomes dos Santos, foi morta a tiros na rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime não foi revelada.

A Polícia Civil confirmou o homicídio à Redação Integrada de O Liberal. As informações iniciais, que começaram a circular nas redes sociais, são de que Brenda era usuária de drogas ilícitas e teria morrido por um “possível acerto de contas”. Mas a PC não confirmou essa versão e informou que o caso ainda está sendo investigado.

Em nota, a PC ainda afirmou que diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os autores do crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.