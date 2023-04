Homem é morto a tiros dentro de casa e na frente de familiares em Castanhal

Na madrugada desta sexta-feira, 14, uma execução aconteceu em Castanhal, nordeste do Estado, no bairro Fonte Boa. A vítima, identificada como Luiz Ernesto Santos de Moraes, de 30 anos, foi surpreendida com invasão da própria residência e assassinada com vários disparos de arma de fogo na frente de familiares. As informações são de Correio do Norte.

De acordo com a página, era por volta de 1h16 quando quatro homens armados invadiram a casa de Luiz Ernesto e dispararam várias vezes contra ele, matando-o na hora. O crime foi cometido na presença da esposa da vítima e de um menor de idade, cujo grau de parentesco com o morto não foi divulgado.

Guarnições das forças policiais estiveram no local de crime, sendo informados pelas testemunhas que os elementos fugiram, logo em seguida, aparentemente, fazaendo uso de duas motocicletas.